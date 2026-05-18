«Чувствительные» вопросы за чашкой чая. Чего ждать от визита Путина в Китай?

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время прогулки в личной резиденции главы КНР «Чжуннаньхай», 2025 год

Владимир Путин едет в Китай с официальным визитом, который продлится с 19 по 20 мая. По данным Кремля, лидеры обсудят «чувствительные» вопросы двухсторонних отношений и обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Западные СМИ сравнивают эту поездку с визитом в Пекин Дональда Трампа на прошлой неделе. Какие темы станут главными на переговорах Путина и Си и чем визит российского лидера отличается от поездки американского президента — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщили в Кремле, поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Путин и Си обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления партнерства, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления и ряда других документов. Лидеры также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной встречи в Пекине, Китай, 16 мая 2024 года Mikhail Metzel/AP

«У нас самые серьезные ожидания от этого визита, отношения действительно очень разноплановые. И помимо непосредственно части торгово-экономического взаимодействия мы активно развиваем наш диалог и в области образования», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позже помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия и Китай подпишут около 40 документов во время визита Путина . Среди них будет и декларация о становлении многополярного мира.

«Это концептуальный документ, совместная декларация по становлению многополярного мира и международных отношений нового типа», — уточнил Ушаков.

Также в Кремле придают особое значение предстоящему разговору Путина и Си за чаем.

«Разговор за чаем двух лидеров — это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита. Потому что все, что нужно обсудить доверительно, за закрытыми дверями, по-дружески, откровенно, все будет обсуждаться в ходе этой встречи за чаем, после торжественного обеда», — отметил Ушаков.

В России ждут, что во время визита в Китай президент обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином «чувствительные» вопросы двухсторонних отношений.

«После церемонии приветствия в Доме народных собраний начнется встреча нашего президента с Си Цзиньпином. Эта встреча проводится в узком составе, и в ходе нее планируется обсудить наиболее важные вопросы, важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений между нашими странами», — добавил помощник президента.

‎Доверительного и прагматичного договора между главами России и Китай ждет и председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Мы стратегические партнеры, мы понимаем, что мы друг друга не подведем. Наши отношения — это отношения глубокого доверия. Мы понимаем, что есть интересы одной стороны, есть интересы другой стороны, и они должны соблюдаться и поддерживаться взаимными договоренностями. Поэтому предстоящие переговоры будут прагматичными и взаимовыгодными», — сказал Титов на пресс-конференции.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин (справа) на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Владимир Смирнов/РИА Новости

По его мнению, Пекин и Москва все больше сближаются в рамках двухсторонних отношений, потому что нестабильная международная ситуация приносит больше рисков.

«Россия и Китай укрепляют сотрудничество еще и потому, что поставки сельхозпродукции и поставки энергоносителей с Ближнего Востока подвержены политическим рискам, которые никуда не денутся, даже если конфликт будет урегулирован. А вот между Москвой и Пекином подобных рисков быть не может», — заключил Титов.

Что пишут о визите иностранные СМИ?

Многие западные эксперты сравнивают поездку Владимира Путина с визитом президента США Дональда Трампа. Так, бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что в Китае всегда рады визиту Путина, в отличие от американского лидера Дональда Трампа.

«Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», — сказал Риттер.

Испаноязычное издание El Mundo отметило, что визит президента России в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера свидетельствует о том, что Пекин расставляет приоритеты во внешней политике.

«Встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать отношения между США и Китаем, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран. Приезд Путина говорит совсем о другом. Долгосрочный стратегический альянс с Россией остается одним из очевидных и центральных столпов внешней политики Китая», — говорится в статье.

Газета South China Morning Post (SCMP), наоборот, призывает не сравнивать визиты российского и американского президентов, так как они практически совпали по времени только из-за переноса поездки президента США в Китай с марта на май.

«Очевидно, что для Китая стабилизация отношений с США и углубление стратегического сотрудничества с Россией не являются взаимоисключающими вариантами. Оба являются частью поддержания общей стабильности в отношениях между крупными державами», — сказал старший научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лонг.

Как отмечает издание, поездки президентов РФ и США при этом будут совершенно разными. В то время как визит Трампа был полон торжественных церемоний, визит Путина будет сосредоточен на согласовании позиций двух стран по геополитическим событиям. Ожидается, что Россия и Китай сосредоточатся на подписании ряда документов о сотрудничестве в таких областях, как энергетика, транспорт и торговля. Другие возможные темы включают зашедшие в тупик мирные переговоры между США и Ираном и фактическое закрытие Ормузского пролива, а также заключение соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2».

«Визит Путина станет ключевым окном возможностей для двухсторонних отношений», — заключил эксперт.

В свою очередь британская газета The Guardian с тревогой отмечает, что «укрепление отношений Китая с Россией вызывает обеспокоенность».

«Китайский и российский лидеры встречались более 40 раз, что значительно превосходит число встреч Си Цзиньпина с западными лидерами. Двусторонняя торговля Китая и России с 2022 года достигла рекордных уровней, Пекин закупает более четверти российского экспорта», — пишет The Guardian.

Что будут обсуждать?

В Госдуме отметили, что все встречи Путина и Си Цзиньпина проходят ярко и плодотворно, такой же станет и нынешняя.

«У меня нет никаких сомнений, что эту встречу с нетерпением ждут представители всех политических кругов всего мира. И во главе угла этой встречи будет стоять международная повестка», — сказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его мнению, главными темами переговоров станут меняющаяся ситуация на Ближнем Востоке, вопрос Украины и тема Тайваня, которая точно поднималась в ходе визита американского президента Трампа в Китай.

Если говорить о двухсторонних отношениях, то главной темой встречи Си Цзиньпина и Путина должна стать энергетика, считает директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

«Сфера энергетики, пожалуй, сейчас больше всего волнует как Китай, так и Россию. Речь пойдет о расширении взаимодействия по нефтяной сфере, но я не думаю, что будут заключены какие-то окончательные контракты, особенно по «Силе Сибири — 2». Этот проект все еще прорабатывается, но и тут тоже будут подвижки», — уточнил востоковед в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, между Россией и Китаем начинается Год образования, и это будет самое грандиозное событие, так как уже подписано много соглашений между университетами, открыты совместные программы, запущены в работу совместные исследовательские лаборатории, отметил эксперт.

«Также речь пойдет о сотрудничестве в области космоса, исследовании космоса. Будут обсуждаться вопросы, связанные с цифровыми сервисам услуг, с платежными системами. Ну и ждем соглашений в области сельского хозяйства, потому что Китай активно закупает российскую сельхозпродукцию», — сказал востоковед.

Что касается международного трека, то во главе угла будет обсуждение иранского кризиса, считает Маслов.

«Будет обсуждение иранской проблемы, и в том числе способности быстрого реагирования, потому что нападение на Иран показало, что многие организации, в том числе ШОС и БРИКС, не имеют механизмов быстрого реагирования. Украинская проблема тоже будет обсуждаться, пускай и за закрытыми дверями», — заключил востоковед.

Монитор с трансляцией переговоров в режиме видеоконференции президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине, 15 декабря 2021 года Carlos Garcia Rawlins/Reuters

В ходе визита Путина в Китай наряду с протокольными вещами будут решаться и важные политико-экономические вопросы, добавил эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов.

«25 лет назад был заключен так называемый большой договор России и Китая, летом 2021 года он был продлен, и вот сейчас его срок действия снова истекает. Поэтому в ходе визита Путина он скорее всего будет либо перезаключен, либо вновь продлен. Также в этом году исполняется 25 лет с момента создания ШОС, что тоже дает повод обсудить направления работы организации. В общем, будут согласовываться совместные инициативы и сверяться позиции по основным вопросам», — рассказал политолог.

Еще одна группа вопросов, которая будет обсуждаться на встрече Путина и Си, — это двусторонняя торговля, считает эксперт.

«Если взять торговлю, то у нас в прошлом году был небольшой спад примерно на 7%. Это не так много по сравнению, скажем, со спадом в китайско-американской торговле, там почти 20%, но, тем не менее, это определенный звонок. Надо диверсифицировать торговлю и искать новые возможности. Я также не исключаю, что Китай более активно начнет реагировать на российские предложения по проекту «Сила Сибири — 2» в связи с проблемами, вызванными блокировкой Ормузского пролива», — уточнил Кортунов.

Кроме того, сейчас в экспериментальном порядке действует договоренность о безвизовом режиме. Если это направление будет поддерживаться, то туристические объемы могут значительно вырасти: почти в два раза для России, в три — для Китая, отметил политолог. Это, по его словам, потребует решений по созданию инфраструктуры и развитию туристического сектора.