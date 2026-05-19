Трамп призвал Россию и Китай поддержать США в одном вопросе

Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предложил ему объединиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы начать вместе сотрудничать против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам сразу нескольких человек, предложение главы Белого дома прозвучало в ходе широкомасштабных переговоров на саммите в Пекине, который касался в том числе Украины. Однако источники FT не уточняют, что именно ответил Си Цзиньпин на это предложение Трампа.

В прошлом году Трамп ввел финансовые и визовые санкции против МУС в Гааге за критику и преследование граждан США, Израиля и других союзников Вашингтона. В Белом доме подчеркнули, что суд не имеет юрисдикции в отношении Соединенных Штатов или Израиля, поскольку ни одна из двух стран не является участником Римского статута или членом МУС, а также ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС. В администрации президента США указали, что обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны.

В МУС выразили опасения, что новые санкции США затруднят его расследования в разных странах.

Ранее Трамп выступил за денуклеаризацию с участием России, США и Китая.