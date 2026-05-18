Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме раскрыли главную задачу Путина в Китае

Депутат Гаврилов: Путину в Пекине предстоит изменить статус отношений РФ и КНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Главная цель предстоящего визита президента России Владимира Путина в Пекин — закрепить высокий уровень российско-китайского партнерства и перевести отношения из плоскости обычной дипломатической повестки в сферу долгосрочного политического проектирования. Об этом «Ленте.ру» заявил координирующий группу по связям с китайским парламентом депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его словам, ключевым событием визита станет принятие декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Этот документ, уточнил Гаврилов, фиксирует общее для двух стран видение будущего, в котором Россия и Китай выступают крупными центрами силы, способными совместно влиять на мировую политику, торговлю, безопасность, энергетику и работу международных институтов.

Для Москвы особенно значимо, что в условиях санкционного давления и попыток изоляции сотрудничество с Пекином дает пространство для маневра, расширяет рынки сбыта, поддерживает промышленную кооперацию и помогает развивать расчеты в национальных валютах, пояснил депутат.

Кроме того, по его словам, на переговорах в Китае будут обсуждать конкретные направления сотрудничества — торговлю, газовые и нефтяные проекты, транспортные маршруты, атомную энергетику, сельское хозяйство, науку и координацию в ООН, БРИКС и ШОС. Гаврилов заранее призвал судить о важности визита Путина в Китай не по «громкости формулировок», а по реальным соглашениям, которые там будут подписаны.

Предполагается, что президент РФ прилетит в Пекин вечером 19 мая.

Ранее Ушаков рассказал об отклонении Путина от традиционного плана перед визитом в Китай,

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!