В Госдуме раскрыли главную задачу Путина в Китае

Главная цель предстоящего визита президента России Владимира Путина в Пекин — закрепить высокий уровень российско-китайского партнерства и перевести отношения из плоскости обычной дипломатической повестки в сферу долгосрочного политического проектирования. Об этом «Ленте.ру» заявил координирующий группу по связям с китайским парламентом депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его словам, ключевым событием визита станет принятие декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Этот документ, уточнил Гаврилов, фиксирует общее для двух стран видение будущего, в котором Россия и Китай выступают крупными центрами силы, способными совместно влиять на мировую политику, торговлю, безопасность, энергетику и работу международных институтов.

Для Москвы особенно значимо, что в условиях санкционного давления и попыток изоляции сотрудничество с Пекином дает пространство для маневра, расширяет рынки сбыта, поддерживает промышленную кооперацию и помогает развивать расчеты в национальных валютах, пояснил депутат.

Кроме того, по его словам, на переговорах в Китае будут обсуждать конкретные направления сотрудничества — торговлю, газовые и нефтяные проекты, транспортные маршруты, атомную энергетику, сельское хозяйство, науку и координацию в ООН, БРИКС и ШОС. Гаврилов заранее призвал судить о важности визита Путина в Китай не по «громкости формулировок», а по реальным соглашениям, которые там будут подписаны.

Предполагается, что президент РФ прилетит в Пекин вечером 19 мая.

