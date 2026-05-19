Путин высказался о стратегической связке России и Китая

Тесная стратегическая связка России и Китая играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, которое он записал перед визитом в КНР.

Глава государства также сказал, что Москва и Пекин «не дружат против кого-либо», а работают на дело мира и всеобщего процветания.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидер РФ и председатель КНР Си Цзиньпин намерены подписать декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. По его словам, речь идет о «концептуальном документе».

Как отмечала испанская газета El Mundo, визит Путина в Китай почти сразу после поездки туда президента США Дональда Трампа свидетельствует о том, что КНР расставляет приоритеты во внешней политике.

19–20 мая Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Во время переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие партнерства, а также международные и региональные вопросы. По итогам встречи планируется подписать совместное заявление и ряд других документов.

