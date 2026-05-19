Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин назвал беспрецедентным уровень отношений между Москвой и Пекином

Путин: российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российско-китайские отношения достигли достигли беспрецедентного уровня, заявил президент РФ Владимир Путин. Видеообращение в преддверии официального визита российского лидера в Китай опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент РФ отметил, что 25 лет назад Москва и Пекин подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который заложил прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо обоих государств и народов. В настоящее время, подчеркнул Путин, двусторонние отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.

По словам Путина, особый характер взаимоотношений России и Китая проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия. Обе страны готовы сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, которые затрагивают коренные интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета и государственного единства.

Российский лидер отметил, что РФ и КНР активно развивают контакты в различных сферах, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. Сообща делается все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития России и Китая.

Путин выразил уверенность, что Москва и Пекин будут и далее делать все возможное для углубления двустороннего партнерства и добрососедства ради динамичного развития России и Китая и благополучия народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.

До этого Путин назвал председателя КНР давним добрым другом.

Ранее стало известно, что обсудят Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Китае.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!