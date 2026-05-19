Путин назвал беспрецедентным уровень отношений между Москвой и Пекином

Российско-китайские отношения достигли достигли беспрецедентного уровня, заявил президент РФ Владимир Путин. Видеообращение в преддверии официального визита российского лидера в Китай опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент РФ отметил, что 25 лет назад Москва и Пекин подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который заложил прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо обоих государств и народов. В настоящее время, подчеркнул Путин, двусторонние отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.

По словам Путина, особый характер взаимоотношений России и Китая проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия. Обе страны готовы сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, которые затрагивают коренные интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета и государственного единства.

Российский лидер отметил, что РФ и КНР активно развивают контакты в различных сферах, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. Сообща делается все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития России и Китая.

Путин выразил уверенность, что Москва и Пекин будут и далее делать все возможное для углубления двустороннего партнерства и добрососедства ради динамичного развития России и Китая и благополучия народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.

