В КНР опровергли, что Си Цзиньпин говорил о возможном сожалении Путина из-за СВО

Появившаяся в СМИ информация об одном из высказываний председателя КНР Си Цзиньпина о конфликте на Украине не соответствует действительности. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, пишет ТАСС.

Дипломат прокомментировал статью газеты The Financial Times о том, что глава государства во время встречи с президентом США Дональдом Трампом якобы указал, что российский лидер Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о начале специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой», — сказал Го Цзякунь.

На прошлой неделе Трамп посетил КНР с официальным визитом. Американский лидер назвал поездку «невероятной» и объявил, что Вашингтон и Пекин заключили много экономических договоренностей. Реакция китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе.

Ожидается, что на этой неделе Пекин посетит российский лидер. В преддверии визита, запланированного на 19–20 мая, Путин записал видеообращение к гражданам Китая. В нем он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», а также заявил о «стабилизирующей роли» связки РФ и КНР.

