Помощник Путина сделал заявление о дружбе РФ и КНР

Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва и Пекин не дружат против кого-либо, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова передает РИА Новости.

По словам Ушакова, РФ и КНР сотрудничают во имя мира и всеобщего процветания.

«Россия и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике», — добавил он.

Помощник президента обратил внимание, что оба государства продолжают отстаивать верховенство международного права и Устава ООН. Москва и Пекин призывают уважать суверенное равенство стран, выступают за культурно-цивилизационное многообразие и создание более справедливого мироустройства.

На этой неделе — 19 и 20 мая — Путин посетит КНР с официальным визитом. Поездка российского лидера будет приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Одним из ключевых событий станут переговоры президента РФ с председателем Китая Си Цзиньпином, в ходе которых они обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и обменяются мнениями по основным международным проблемам. Более того, главы государства собираются подписать совместную декларацию по становлению многополярного мира и международных отношений нового типа.

Ранее в Кремле рассказали, кто будет сопровождать Путина в КНР.

 
