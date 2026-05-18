Ушаков анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер планирует посетить Шэньчжэнь 18-19 ноября, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Предусматривается двусторонний контакт на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября и затем на саммите АТЭС в Китае, город Шэньчжэнь. Это 18-19 ноября», — сказал Ушаков.

Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая.

16 мая газета El Mundo писала, что визит Путина в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о том, что Китай расставляет приоритеты во внешней политике. Издание отметило, что если встреча Трампа с Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать отношения между США и Китаем, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран, то приезд Путина говорит совсем о другом.

Ранее визит Трампа в Китай расценили как конец эпохи глобального лидерства США.