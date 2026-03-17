«Могу сделать все, что захочу»: Трамп назвал честью захват Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает большой честью захват Кубы. Его слова цитирует газета The Washington Post (WP).

«Я верю, что мне выпадет честь захватить Кубу», — сказал американский лидер.

Журналист уточнил у Трампа, что он имеет в виду: военный захват Кубы или захват в фигуральном смысле. Глава Белого дома ответил ему, что хочет завоевать государство «в какой-либо форме, освободить его или забрать»

«Я могу сделать все, что захочу», — выразил уверенность американский лидер.

Накануне Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что США «скоро» заключат сделку с Кубой. Он отметил, что Вашингтон и Гавана уже ведут переговоры. При этом он добавил, что если сделка не будет заключена, то США придется делать то, «что должны» в отношении Кубы.

В феврале президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее Трамп заявил, что на Кубе в ближайшее время произойдет смена правящего режима.