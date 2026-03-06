Размер шрифта
«Никакой сделки с Ираном не будет»: Трамп рассказал, чего он хочет от Тегерана

Трамп: никакой сделки с Ираном не будет, только безоговорочная капитуляция
Eugene Hoshiko/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! Мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнеров, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края пропасти», — говорится в сообщении американского лидера.

Трамп также заявил, что после капитуляции или избрания «великого и приемлемого лидера» США и их союзники будут работать над тем, чтобы «вывести Иран из состояния, близкого к разрушению». Он пообещал Исламской Республике экономические перемены к лучшему, а также будущее, в котором страна будет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

«Сделаем Иран великим снова», — резюмировал глава Белого дома.

До этого представитель Ирана Аббас Аракчи сообщил о том, что Трамп начал операцию против Ирана из мести. По информации дипломата, Соединенные Штаты проводили сложные ядерные переговоры «как сделку с недвижимостью». В итоге, не добившись поставленных целей в области ядерного разоружения, США и Израиль начали военную операцию.

Ранее Иран заявил об очередном нападении на начальную школу.

 
