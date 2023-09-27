Азербайджан задержал миллиардера Варданяна. Он пытался выехать из Карабаха в Армению

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был задержан погранслужбой Азербайджана при попытке выехать из региона в Армению. По словам помощницы чиновника, он давно не выходил на связь, так как в непризнанной республике нет электричества. В Кремле заявили, что не слышали про арест, но готовы защищать миллиардера, если у него есть гражданство РФ.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был арестован азербайджанскими военными на КПП в Лачинском коридоре при попытке покинуть регион. Об этом в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Тина Канделаки.

«Друзья, моего друга, бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, Рубена Варданяна арестовали азербайджанские военные», — говорится в посте.

Обстоятельства задержания

Супруга Варданяна Вероника Зонабенд подтвердила арест мужа при попытке покинуть Карабах с другими армянами. По ее словам, его «взяли в плен».

Помощница экс-госминистра в разговоре с RTVI сказала, что у нее давно нет связи с Варданяном:

«У меня нет никакой информации, в принципе у меня уже с Рубеном нет давно связи, потому что у них там нет электричества. У нас давно уже нет связи ни с кем, кто там находится».

Погранслужба Азербайджана опубликовала фото, сделанное после задержания Варданяна. На снимке руки мужчины заретушированы. Предположительно, он в наручниках.

«Нелегально въехавший в страну и работавший в должности так называемого «государственного министра Нагорно-Карабахской Республики» Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, был задержан на пункте выезда с государственной границы «Лачин» при движении из Азербайджанской Республики в направлении Армении», — проинформировали в ведомстве.

В сети также появилось видео ареста Варданяна.

Реакция на задержание

В Кремле ничего не знают про арест бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

«Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет... у него было российское гражданство. Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело».

Источник в МИД Армении сообщил РИА Новости, что Ереван намерен защищать бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна после его ареста властями Азербайджана.

Кто такой Варданян

В начале 2022 года российский миллиардер, сооснователь инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян заявил, что отказывается от гражданства РФ и отправляется в Карабах.

Он сообщал, что согласился встать во главе правительства непризнанной республики с 4 ноября.

Власти Азербайджана в декабре 2022 года потребовали, чтобы Варданян покинул регион как «чуждый элемент», но он отказался.

22 декабря президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление бизнесмена о выходе из гражданства России.

«Господин Варданян не имеет никакого отношения к РФ, и российские власти не имеют к нему никакого отношения. По его просьбе на днях был подписан указ президента — он больше не является гражданином России.

И каких-либо дел, связанных с его решением направить в Карабах и начать участвовать в политической жизни, не имели, не имеем и не собираемся иметь», — заявил в связи с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В феврале 2023 года Варданян ушел в отставку с поста государственного министра Карабаха.

Варданян основал «Тройку Диалог» в 1991 году как брокерскую фирму — с американским гражданином Петером Дерби. В 2011 году он продал бизнес Сбербанку за $1,4 млрд. Входит в советы директоров АвтоВАЗ, КамАЗ и НОВАТЭК.

По итогам 2021 года Forbes оценил состояние бизнесмена в $1 млрд, тогда он занял 116-е место в рейтинге богатейших россиян. Согласно данным Forbes Real Time, теперь состояние бизнесмена оценивается в $1,2 млрд.