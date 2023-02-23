Экс-гражданин России и миллиардер. Что известно об уволенном госминистре Карабаха Варданяне

Глава непризнанного Карабаха Араик Арутюнян уволил с поста госминистра предпринимателя Рубена Варданяна спустя всего три с половиной месяца после назначения на эту должность. Бизнесмен Варданян до недавнего времени был российским миллиардером, но отказался от гражданства РФ незадолго до отъезда в Карабах в конце 2022 года. Что известно о теперь уже бывшем госминистре – в материале «Газеты.Ru».

Скорое увольнение

Лидер непризнанного Карабаха Араик Арутюнян на заседании правительства освободил от должности госминистра бизнесмена Рубена Варданяна, который в сентябре прошлого года отказался от гражданства России и уехал в Нагорный Карабах, где был назначен главой правительства.

«На заседании правительства президент Арутюнян также обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра. Он высоко оценил усилия Варданяна как по повышению международной осведомленности об Арцахе, так и по решению многих внутренних проблем во время блокады», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента республики Арцах.

По словам Арутюняна, «все это время» он ежедневно контактировал с Варданяном, они «обменивались мнениями по сложившейся ситуации и решениям». Он также поблагодарил бывшего госминистра за то, что он «всегда старался максимально разделить» с ним «ответственность как в дружеских, так и в партнерских отношениях, а не пытался переложить ее» на Арутюняна, «ссылаясь на конституционные нормы».

После этого лидер непризнанного Карабаха предложил назначить новым госминистром генерального прокурора НКР Гургена Нерсисяна, «учитывая его профессиональные и человеческие качества».

Арутюнян отметил, что «почти четыре месяца назад», когда он назначил Варданяна на должность госминистра, ситуация была «сильно отличающейся» от нынешней. Однако он ценит «усилия» бывшего российского предпринимателя на этом посту и считает его «самым близким другом».

По словам главы непризнанной республики, азербайджанская блокада Карабаха помешала всем планам, «которые должны были быть в программе правительства» Варданяна.

«Я уверен, что Рубен Варданян останется в Арцахе и своей активной общественной деятельностью и усилиями будет развивать Арцах. Наши личные отношения остаются на высоком уровне, и я придаю большую важность активному сотрудничеству с господином Варданяном государственных органов и должностных лиц <…> потому что он был преданным родине и осознает значение Арцаха для всего армянского народа», — заключил он.

При этом Арутюнян отметил, что у него были разногласия с Варданяном относительно внешней политики Арцаха.

Экс-россиянин

Согласно открытым источникам, Варданян — миллиардер армянского происхождения (родился в Ереване), предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года он был руководителем инвестиционной компании «Тройка Диалог».

По итогам 2021 года Forbes оценил состояние бизнесмена в $1 млрд, он занял 116-е место в рейтинге богатейших россиян. Согласно данным Forbes Real Time, в настоящее время состояние бизнесмена оценивается в $1,2 млрд.

1 сентября 2022 года Рубен Варданян отказался от гражданства России и переехал в Нагорный Карабах. При этом все российские активы предприниматель решил передать в семейный фонд, а управление — партнерам.

4 ноября 2022 года Варданян был назначен госминистром непризнанной Республики Арцах. 22 декабря президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление бизнесмена о выходе из гражданства России.

«Господин Варданян не имеет никакого отношения к РФ, и российские власти не имеют к нему никакого отношения. По его просьбе на днях был подписан указ президента — он больше не является гражданином России. И каких-либо дел, связанных с его решением направить в Карабах и начать участвовать в политической жизни, не имели, не имеем и не собираемся иметь», — заявил на следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Арцах — историческая область в Закавказье, которая приблизительно соответствует территории современного Нагорного Карабаха. Республика Арцах или Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года. Однако Азербайджан считает эту территорию своей. Кроме того, Арцах не признало ни одно из государств-членов ООН.

Нагорно-Карабахская Республика признана частично признанными Республикой Абхазия, Республикой Южная Осетия и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.

В 2006 году президент Армении Роберт Кочарян заявил, что его страна признает независимость Арцаха, если переговоры с Азербайджаном зайдут в тупик. А в 2020 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прервет все связи с государством, которое признает НКР.