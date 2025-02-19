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Рубен Варданян объявил голодовку после начала судебного процесса

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Варданян объявил голодовку
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Экс-госминистр Нагорного Карабаха бизнесмен Рубен Варданян объявил голодовку после начала судебного процесса в Азербайджане. Об этом сообщается в Telegram-канале чиновника.

«Вчера я принял решение заявить протест в форме голодовки против судебного фарса. Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права», — написал Варданян.

Экс-госминистр подчеркнул, что события, которые происходят в зале суда, «являются политическим шоу, в котором демонстративно игнорируют права Варданяна на справедливое разбирательство».

Вардянан в своем посте перечислил действия суда, которые счел нарушениями. Так, рассмотрение дела проходит в военном трибунале, а не в гражданском суде; политик не получил доступ к материалам дела. Кроме того, утверждает экс-госминистр, предоставленное ему «обвинительное заключение» не является официальным документом, так как его не подписали обвинители.

Среди прочих нарушений политик указал отказ в в праве на защиту, его адвокату Аврааму Берману ограничивают доступ к материалам, изымают документы, а также оказывают психологическое давление. Также Варданяну не позволяют вызвать свидетелей защиты и подать жалобы на нарушения, допущенные в ходе следствия и суда, а международные представители не были допущены в зал суда.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Ее целью было обозначено пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня, после чего Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование. Правоохранительные органы задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, а также некоторых других должностных лиц НКР.

Ранее союз армян России назвал преследование ученого Бабаяна «позорным судилищем».

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