Рубен Варданян прекратил голодовку в азербайджанской тюрьме

После 23 дней голодовки, объявленной в азербайджанской тюрьме, бывший государственный министр Нагорного Карабаха (Арцаха) Рубен Варданян принял решение приостановить акцию протеста. Об этом сообщает «РБК».

В своем заявлении Варданян указал на ряд причин для прекращения голодовки, призвав присоединившихся к нему поступить также. Он отметил, что результаты последнего судебного заседания наглядно продемонстрировали возможные последствия продолжения протеста.

«Я принял решение на 23-й день приостановить голодовку по многим причинам и прошу всех тех, кто присоединился ко мне, тоже это сделать», — сказал политик.

Варданян объявил голодовку 19 февраля, после начала судебного процесса в Азербайджане. Он подчеркнул, что события, которые происходят в зале суда, «являются политическим шоу, в котором демонстративно игнорируют права Варданяна на справедливое разбирательство».

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Ее целью было обозначено пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня, после чего Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование. Правоохранительные органы задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, а также некоторых других должностных лиц НКР.

Ранее Армения и Азербайджан завершили переговоры по мирному соглашению.