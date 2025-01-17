В Азербайджане начался суд над представителями бывшего руководства Карабаха

В Бакинском военном суде начался процесс рассмотрения дел в отношении представителей бывших властей Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пятницу, 17 января, перед судом предстали 15 человек: бывшие президенты непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) – Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, экс-глава МИДа Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший командующий Армией обороны НКР генерал Левон Мнацаканян, экс-замминистра обороны генерал Давид Манукян и бывший госминистр Рубен Варданян.

В сентябре 2023 года бывший госминистр Нагорного Карабаха и бизнесмен Рубен Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Карабах. После начала Азербайджаном военной операции он сдался Баку. Экс-госминистр обвиняется по статьям о финансировании терроризма, организации и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пересечении границы.

В конце декабря 2024 года генеральная прокуратура Азербайджана передала в суд материалы дела в отношении бывшего главы правительства Нагорно-Карабахской республики.

Ранее семья уговорила бывшего госминистра Карабаха Варданяна прекратить голодовку.