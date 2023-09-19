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Армия

Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе

Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе

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Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. На линии соприкосновения начали применять артиллерию, в Степанакерте звучит воздушная тревога. Также МО Азербайджана заявляет о применении высокоточного оружия по армянским силам. Отмечается, что командование российской миротворческой миссии в регионе уведомили о начале боевых действий. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.
Трансляция
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13:54

Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, несмотря на обострение, сообщила Захарова. По ее словам, РФ глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе.

13:47

В азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжает находить место ложное утверждение о том, что в Нагорном Карабахе находятся подразделения ВС Армении, военная техника и личный состав; это не соответствует действительности, армянских военных а Карабахе нет. Об этом заявили в МО Армении.

13:37

⚡️ Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщает о ракетно-артиллерийском огне со стороны ВС Азербайджана.

«19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары», — заявили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.

Другие подробности не приводятся.

13:35

❗️ МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

13:30

РФ сейчас проводит контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Азербайджаном, сообщила Захарова. МИД РФ опубликует заявление по итогам контактов с Азербайджанской стороной по ситуации в Нагорном Карабахе.

13:27

Подразделения Вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ведут интенсивный огонь из различных видов вооружений по позициям азербайджанской армии в Агдамском районе. Об этом говорится в сообщении МО Азербайджана в Telegram-канале.

13:26

Мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться, реализуя дорожные карты, о которых договаривались и которые есть на бумаге. Об этом заявила представитель МД РФ Мария Захарова.

13:25

❗️ Россия пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по Карабаху — МИД РФ.

13:22

Степанакертские (столица Нагорного Карабаха) СМИ и соцсети сообщают о полетах беспилотников над городом.

13:20

13:19

⚡️По состоянию на 14:00 (13:00 мск) ситуация на границах Армении относительно стабильна — Минобороны республики.

13:18

❗️ Минобороны Азербайджана заявило, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются атакам в ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

«С применением высокоточного оружия уничтожаются только законные военные цели», — заявили в ведомстве.

13:12

Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для полетов из Армении.

13:05

Затем в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные начали обстреливать позиции Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

13:02

Спустя несколько минут после публикации Варданяна Минобороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Поводом для начала боевых действий Минобороны назвало «систематические» обстрелы своих позиций с армянской стороны.

«В рамках мероприятий прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты вооруженных сил Армении выводятся из строя с помощью высокоточного оружия», — отметили в заявлении.

13:01

В Нагорном Карабахе начался массированный артобстрел, сообщил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян в своем Telegram-канале, не приведя других подробностей.

Позднее он написал, что «руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан».

13:00

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Карабахе. В онлайн-трансляции мы будем следить за событиями в регионе.

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