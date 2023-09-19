Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, несмотря на обострение, сообщила Захарова. По ее словам, РФ глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе.
В азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжает находить место ложное утверждение о том, что в Нагорном Карабахе находятся подразделения ВС Армении, военная техника и личный состав; это не соответствует действительности, армянских военных а Карабахе нет. Об этом заявили в МО Армении.
⚡️ Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщает о ракетно-артиллерийском огне со стороны ВС Азербайджана.
«19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары», — заявили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.
Другие подробности не приводятся.
❗️ МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.
РФ сейчас проводит контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Азербайджаном, сообщила Захарова. МИД РФ опубликует заявление по итогам контактов с Азербайджанской стороной по ситуации в Нагорном Карабахе.
Подразделения Вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ведут интенсивный огонь из различных видов вооружений по позициям азербайджанской армии в Агдамском районе. Об этом говорится в сообщении МО Азербайджана в Telegram-канале.
Мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться, реализуя дорожные карты, о которых договаривались и которые есть на бумаге. Об этом заявила представитель МД РФ Мария Захарова.
❗️ Россия пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по Карабаху — МИД РФ.
Степанакертские (столица Нагорного Карабаха) СМИ и соцсети сообщают о полетах беспилотников над городом.
⚡️По состоянию на 14:00 (13:00 мск) ситуация на границах Армении относительно стабильна — Минобороны республики.
❗️ Минобороны Азербайджана заявило, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются атакам в ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.
«С применением высокоточного оружия уничтожаются только законные военные цели», — заявили в ведомстве.
Затем в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные начали обстреливать позиции Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
Спустя несколько минут после публикации Варданяна Минобороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Поводом для начала боевых действий Минобороны назвало «систематические» обстрелы своих позиций с армянской стороны.
«В рамках мероприятий прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты вооруженных сил Армении выводятся из строя с помощью высокоточного оружия», — отметили в заявлении.
В Нагорном Карабахе начался массированный артобстрел, сообщил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян в своем Telegram-канале, не приведя других подробностей.
Позднее он написал, что «руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан».