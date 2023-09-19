Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе

13:02

Спустя несколько минут после публикации Варданяна Минобороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Поводом для начала боевых действий Минобороны назвало «систематические» обстрелы своих позиций с армянской стороны.

«В рамках мероприятий прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты вооруженных сил Армении выводятся из строя с помощью высокоточного оружия», — отметили в заявлении.