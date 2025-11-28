Зеленский уволил Ермака

Андрей Ермак уволен с должности главы офиса Владимира Зеленского. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины», — сказано в тексте документа.

Незадолго до этого Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире главы офиса украинского президента. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

