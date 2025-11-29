NYP: Ермак после отставки заявил, что отправляется на фронт

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, подавший в отставку на фоне коррупционного скандала, намерен отправиться на фронт. В интервью New York Post (NYP) он сообщил, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его. Незадолго до отставки у Ермака прошли обыски в рамках коррупционного дела.

Ушедший в отставку на фоне коррупционного скандала глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что отправится на фронт. Об этом он сообщил американской газете New York Post.

«Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — приводит газета его сообщение.

При этом Ермак не пояснил, когда именно он собирается отправиться на передовую , отмечает NYP.

«Меня опозорили, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблемы Зеленскому; я отправляюсь на фронт. Меня возмущает грязь, вылитая на меня, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — добавил Ермак.

Коррупционное расследование

Накануне, 28 ноября, в квартире Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

В тот же день Зеленский объявил об освобождении Ермака от должности. Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщило, что в ходе обыска у экс-главы офиса президента Украины были изъяты ноутбуки и телефоны.

По данным издания, эти гаджеты сейчас изучают следственные органы на предмет возможных доказательств причастности Ермака к вскрытой коррупционной схеме. Сообщается, что обыски продолжались более шести часов.

Официальных комментариев относительно содержимого изъятых гаджетов не поступало. Позднее агентство «Укринформ» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что пока новых обвинений по делу Миндича выдвинуто не было.

Источники американского портала Axios заявили, что отставка Ермака не повлияет на позицию Киева по завершению конфликта. Позднее стало известно, что главой украинской делегации был назначен секретарь СНБО Рустем Умеров.

Депутат Верховной рады Украины Инна Совсун в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила, что Андрей Ермак был «слабым» переговорщиком.

«Ермак стал слишком слабым как глава украинской переговорной команды. Его отставка была желаемой, ее жаждали. Я никогда не была его поклонницей. <...> Мы могли бы добиться большего в Женеве, отправив профессиональных дипломатов, а не этого бывшего кинопродюсера без политического прошлого», — приводит газета ее слова.

Фронтовая амнистия

Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Андрей Ермак не поедет на передовую, а заявления об этом бывший глава администрации Зеленского сделал, чтобы минимизировать последствия коррупционного скандала.

«Очень много бывших украинских политиков сегодня пиарятся, заявляя, что они на передовой. Сидя в Харькове, они рассказывают, как их подразделения участвуют в боевых действиях, штурмах. Это все украинская политика. И Ермак где-то в тылу будет сидеть, строчить какие-то посты», — приводит слова политика aif.ru.

В свою очередь нардеп Марьяна Безуглая считает, что Ермак заявил об уходе на фронт для того, чтобы избежать суда.

«Если Ермак «идет на фронт», то это может быть способом избежать уголовной ответственности», — написала она в Telegram.

Безуглая напомнила, что ранее таким же образом хотел уйти от судебного преследования по обвинению в коррупции экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров, однако после общественного резонанса его приговорили к шести годам лишения свободы.

Что ждет Зеленского?

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что расследование НАБУ в итоге приведет к самому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Молниеносная отставка Ермака лишь подтверждает сам факт, что у следователя НАБУ достаточное количество материалов, которые не просто потопят самого Ермака, но и проложат прямую цепочку к Зеленскому как центру коррупционных деяний киевского режима», — сказал Мирошник.

Дипломат добавил, что Зеленский принял отставку своего соратника, чтобы выиграть время и дистанцироваться от него. Родион Мирошник подчеркнул, что влияние Ермака на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине было негативным.

«Его главная задача была — сохранить ситуацию продолжения войны, кровопролития и финансирования со стороны Запада киевского режима, который исключительно заточен на продолжение военных действий», — подчеркнул он.

Вместе с тем, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал «Газете.Ru», что Зеленский «сдал» главу своей администрации, чтобы сохранить власть.

«Зеленский сдает своих ближайших друзей, лишь бы самому остаться на плаву — этого, собственно говоря, только и можно было от него ожидать», — сказал политик.

Журавлев подчеркнул, что США имеют прямое влияние на украинские антикоррупционные органы .

«Все это, между прочим, реакция на российские фронтовые успехи — после освобождения Купянска и Красноармейска, кажется, в мире уже не осталось тех, кто верил бы в возможную победу Киева. Зеленскому, как ни пытался бы он выплыть, все равно скоро придет конец», — заключил депутат.