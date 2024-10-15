Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ раскритиковал эксплуатацию Киевом темы «возвращения украинских детей»

Феоктистов: Аргентине не следует идти на поводу у Киева с темой «вывоза детей»

close
Игнасио Коло/РИА Новости

Россия считает, что Аргентине не следует идти на поводу у украинских властей, которые эксплуатируют тему с «возвращением украинских детей» в своих интересах. Об этом в своей статье для газеты Diario Popular заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

В материале дипломат обрушился с критикой на созываемую Киевом конференцию в Канаде. Одним из вопросов, которые поднимут на мероприятии, станет «насильственный вывоз детей российскими военнослужащими».

Феоктистов напомнил, что ни Украина, ни ее западные союзники до сих пор не представили доказательств якобы совершенным преступлениям: нет ни списков «похищенных детей», ни информации об их родителях.

Он также отметил, что Россия регулярно отчитывается о воссоединении детей, спасенных из-под обстрелов ВСУ, с родственниками.

По мнению Феоктистова, инициатива Киева направлена на привлечение различных стран к «псевдомиротворческим проектам».

«Призываем Аргентину... не идти на поводу у тех, кто стремится эксплуатировать эту чувствительную тему в своих геополитических интересах», — заключил посол.

8 октября сообщалось, что Феоктистов призвал Аргентину и другие страны признать геноцидом советского народа преступления нацистской Германии на территории СССР.

Ранее стало известно, что россияне стали реже летать в Аргентину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами