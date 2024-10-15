Россия считает, что Аргентине не следует идти на поводу у украинских властей, которые эксплуатируют тему с «возвращением украинских детей» в своих интересах. Об этом в своей статье для газеты Diario Popular заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

В материале дипломат обрушился с критикой на созываемую Киевом конференцию в Канаде. Одним из вопросов, которые поднимут на мероприятии, станет «насильственный вывоз детей российскими военнослужащими».

Феоктистов напомнил, что ни Украина, ни ее западные союзники до сих пор не представили доказательств якобы совершенным преступлениям: нет ни списков «похищенных детей», ни информации об их родителях.

Он также отметил, что Россия регулярно отчитывается о воссоединении детей, спасенных из-под обстрелов ВСУ, с родственниками.

По мнению Феоктистова, инициатива Киева направлена на привлечение различных стран к «псевдомиротворческим проектам».

«Призываем Аргентину... не идти на поводу у тех, кто стремится эксплуатировать эту чувствительную тему в своих геополитических интересах», — заключил посол.

8 октября сообщалось, что Феоктистов призвал Аргентину и другие страны признать геноцидом советского народа преступления нацистской Германии на территории СССР.

Ранее стало известно, что россияне стали реже летать в Аргентину.