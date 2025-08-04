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В России объявили в розыск четырех экс-глав минобороны Украины

МВД России объявило в розыск четырех бывших министров обороны Украины
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Global Look Press

МВД России объявило в розыск четырех из десяти бывших министров обороны Украины, занимавших свои должности после государственного переворота 2014 года, свергнувшего законно избранное руководство. Эти данные опубликованы в базе ведомства.

«Их разыскивают по статье Уголовного кодекса», — указано в базе при запросах по генерал-полковникам Михаилу Ковалю и Валерию Гелетею, а также генералу армии Степану Полтораку и Андрею Загороднюку.

Конкретная статья не уточняется, и других украинских военачальников в базе не указано.

Ковалю в феврале 2023 года было предъявлено заочное обвинение в участии в «военной агрессии против жителей Донбасса». Гелетей и Полторак также обвиняются в геноциде русскоязычного населения в этом регионе. Загороднюк, под чьим командованием осуществлялись обстрелы ДНР и ЛНР, также получил заочное обвинение.

После переворота временным уполномоченным Верховной рады по контролю за Минобороны стал Владимир Замана. С 27 февраля по 25 марта должность и.о. министра обороны занимал Игорь Тенюх, затем его сменил Михаил Коваль, который оставался на посту до 3 июля 2014 года.

При Петре Порошенко министрами обороны были Валерий Гелетей и Степан Полторак. С приходом Владимира Зеленского пост министров обороны сменили четыре человека: Андрей Загороднюк, Андрей Таран, Алексей Резников и Рустем Умеров. Последним назначением на эту должность стал Денис Шмыгаль в июле 2025 года.

Ранее МВД объявило в розыск двух сообщников террористов из «Крокуса».

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