Политика

Над регионами России сбили 170 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1345-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1345-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 170 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. На Украине заявили о массированной атаке ВС России на энергетическую инфраструктуру, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Дональд Трамп обсудил с Си Цзиньпином украинский кризис и считает, что Китай окажет содействие в урегулировании. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
8:41

В Бурштыне Ивано-Франковской области Украины серия взрывов не утихает уже порядка 40 минут, пишет «Страна.ua».

8:37

В Пензенской, Тамбовской и Липецкой областях, а также в Мордовии отменили опасность атаки БПЛА, сообщили власти.

8:28

В Ростовской области из-за атаки БПЛА выбиты окна в двух частных домах в хуторе Касьяновка Чертковского района, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

8:26

🔴Дональд Трамп, говоря о перспективах урегулирования украинского кризиса, заявил, что иногда стоит позволить сторонам сражаться, пишет РИА Новости.

«Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться», — отметил он.

8:24

В Руднянском районе Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА повреждена вышка сотовой связи, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

8:22

❗В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:21

Расчет самоходной артиллерийской установки «Пион» группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации, оборудованные огневые позиции и наблюдательные пункты ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

8:15

В Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников на юге региона повреждены остекление и кровля пяти частных домов и автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев.

Кроме того, частично выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы. На востоке области взрывной волной в частном домовладении были повреждены окна. Никто не пострадал.

8:10

Дональд Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином украинский кризис и считает, что Китай окажет содействие в урегулировании.

8:07

В результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в большинстве регионов страны ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщает «Укрэнерго».

Экстренные отключения света действуют и в Киеве.

8:05

ВС России наносят массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, заявила министр энергетики страны Светлана Гринчук.

8:02

🔴Над регионами России ночью уничтожили 170 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 48 БПЛА, над Воронежской — 21, над Нижегородской — 16, над Калужской — 15, над Ростовской — 14, над Курской — 10, над Московской — девять (в том числе шесть БПЛА, летевших на Москву), над Тульской — девять, над Рязанской, Волгоградской и Новгородской — по пять, над Белгородской, Орловской и Крымом — по четыре, над Липецкой — один.

8:00

Сегодня 1345-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

