«Очередной пустой пиар»: как в России отреагировали на угрозы Трампа

В соцсетях между Дмитрием Медведевым и Дональдом Трампом разгорелся конфликт, в ходе которого Медведев упомянул о ядерном потенциале России. После этого американский президент распорядился передислоцировать две подводные лодки, но не назвал точное место. Политологи и военные аналитики порассуждали о том, возможно ли, что слова Трампа обернутся реальной угрозой для российской стороны. В РФ считают, что за словами Трампа нет никаких реальных действий. Подробнее о реакции России в материале «Газеты.Ru».

Игры в «кошки-мышки»

Заявление президента США Дональда Трампа о перенаправлении двух атомных подводных лодок — это медийно-пропагандистский выпад , считает публицист и политолог Алексей Живов.

«Хорошо известно, что, к примеру, ракетный подводный крейсер стратегического назначения класса SSBN Ohio с баллистическими ракетами подводных лодок Trident-II D5 на борту на регулярной основе несут боевое дежурство в Северной Атлантике и Тихом океане, охватывая радиусами действия ракет Trident-II D5 большинство стратегически важных узлов ВПК России», — отметил Живов. Они, по словам эксперта, наиболее опасны для российских подлодок, поскольку их можно обнаружить только на минимальном расстоянии.

По его словам, Трамп также мог иметь в виду сверхмалошумные многоцелевые атомные подводные лодки класса Virginia и носителей крылатых ракет UGM-109E Tomahawk Block IV / Va — SSGN Ohio. У России есть оружие для борьбы с такими кораблями, однако подобных единиц не так много. Живов отметил, что такие игры в «кошки-мышки» идут с 1950-х.

«Заявление Трампа о размещении ядерных подлодок у берегов России — это очередной пустой пиар от Трампа. Эти подлодки и так постоянно находятся у наших берегов. А наши у их берегов. А вот что американцы реально делают без всяких громких заявлений — это переброска ядерных бомб а Британию», — пишет Живов.

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru предположил, что Трамп мог отправить подлодки только в Арктику и Тихий океан — в районы Камчатки или Командорских островов . При этом их могут отправить и в Средиземное море.

«Пустая угроза»

Военный эксперт, аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский сказал ОТР, что у атомных подлодок есть несколько режимов: боевого дежурства, отдыха и ремонта.

«Как мы понимаем, что те, которые находятся на боевом дежурстве, там и находятся. И поэтому это достаточно пустая угроза. Тем более, что, как The New York Times уже написал, проконтролировать, является ли это пустой риторикой или реальным распоряжением, достаточно сложно», — отметил Джерелиевский.

Эксперта смутило, что президент, претендующий на роль мирового гегемона, дискутирует с человеком не своего уровня, хотя Медведев и занимает высокую должность. По словам Джерелиевского, раньше Трамп негативно высказывался о Северной Корее, а затем называл лидера страны Ким Чен Ына прекрасным человеком. Он предполагает, что ситуация с Медведевым будет аналогичной:

«Он понадувает щеки, попытается создать информационный хаос. Дело в том, что это его стиль ведения дел. И в бизнесе он поступал примерно таким же образом: он накидывал как можно больше всего на вентилятор, создавал некий информационный хаос, потом пытался, пользуясь этой ситуацией, что-то там вытаскивать для себя подходящее».

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Независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с ОТР также выразил мнение, что угрозы Трампа — это игра слов. Однако, по его словам, Медведеву стоило высказываться «реже и глубже». Он считает, что российский лидер Владимир Путин уже в сентябре может встретиться с Трампом, поэтому ему точно не стоит включаться в подобную полемику. В целом, по мнению Станкевича, перепалка в соцсетях не отразится на отношениях России и США.

Виноват «Князь Пожарский»?

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Трамп переместил подлодки в ответ на спуск на воду нового российского подводного крейсера «Князь Пожарский»:

«Что касается размещения подводных лодок, это, наверное, реакция на спуск на воду нашим президентом нового подводного крейсера «Князь Пожарский». <...> Пусть размещают. Если они считают, что это нас напугает, то они заблуждаются».

Крейсер начал боевое дежурство в ночь на 2 августа. Он в месте с другими крейсерами стратегического назначения составляет основу российских морских ядерных сил.

Военный блогер Юрий Подоляка полагает, что Трамп в своих заявлениях о переброске двух атомных подлодок ближе к России мог иметь в виду субмарины класса «Огайо».

Он подчеркнул, что эти подлодки способны нести на себе по 24 межконтинентальные баллистические ракеты. Речь идет о ракетах, каждая из которых оснащена тремя ядерными боезарядами.

При этом Подоляка уверен, что за громкими высказываниями Трампа нет никаких реальных действий.

Хронология событий

После сокращения Трампом дедлайна для урегулирования украинского конфликта до 10 дней зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что Россия не Израиль или Иран, чтобы выдвигать ультиматумы, а подобные заявления — шаг к войне. Он посоветовал не идти по пути «Сонного Джо» (предыдущего президента США Джо Байдена).

Трамп же назвал российскую экономику мертвой, а Медведева — «провальным бывшим президентом России, который думает, что он все еще президент».

Зампред Совбеза предложил Трампу вспомнить его любимые фильмы про зомби:

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой. А про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука».

«Мертвой рукой» называют российскую систему управления ядерными ударами «Периметр», которая может автоматически ответить на ядерный удар.

«В связи с чрезвычайно провокационными заявлениями <...> Медведева <...>, я приказал направить две атомные подводные лодки в надлежащие районы просто на случай того, если за этими <...> подстрекательскими заявлениями стоит нечто большее», — написал Трамп.

Позже он объяснил, что переброска атомных подводных лодок нужна для обеспечения безопасности американцев