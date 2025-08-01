«Запугивать Россию бесполезно». Трамп перенаправил подлодки после перепалки с Медведевым

Дональд Трамп приказал разместить две ядерные подводные лодки «в надлежащих районах», причем не уточнил, где конкретно. Решение принято в связи с «подстрекательскими заявлениями» Дмитрия Медведева. В ООН пока не комментируют слова американского президента. Тем временем, индекс Мосбиржи после заявления Трампа резко пошел вниз.

Попытался запугать?

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ переместить две американские атомные подводные лодки «в надлежащие районы» из-за высказываний замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

«В связи с чрезвычайно провокационными заявлениями <...> Медведева <...>, я приказал направить две атомные подводные лодки в надлежащие районы просто на случай того, если за этими <...> подстрекательскими заявлениями стоит нечто большее», — говорится в посте политика.

О каких конкретно высказываниях идет речь, он не уточнил. Также не сообщается, куда именно будут направлены подлодки.

«Слова очень важны и часто могут приводить к непреднамеренным последствиям, я надеюсь, что это не один из таких случаев», — отметил Трамп.

В ООН, на просьбу ТАСС дать оценку словам американского лидера, заявили, что пока у них нет комментария.

Вместе с тем, военкор Юрий Котенок скептически отреагировал на заявления Трампа о подлодках.

«Причем без уточнения, где именно. Очень удобно. «Миротворец» Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», – написал он в Telegram-канале.

При этом депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с ТАСС отметил, что Трамп своим заявлением пытается запугать Россию, но реальной угрозы нет.

«Почему Трамп так среагировал <...> никому не понятно. <…> Он еще раз показал всему миру, что «ядерная дубинка» в его руках. Это метод запугивания, но не угроза каких-то действий», — сказал Водолацкий.

Он добавил, что «запугивать Россию бесполезно». «Те, кто запугивал, потом приезжали в Кремль и подписывали договоры о дружбе и добрососедских отношениях», — резюмировал депутат.

На фоне заявлений Трампа индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии резко снизился.

«Мертвая рука» и «Сонный Джо»

Ранее Трамп в своем аккаунте в Truth Social назвал экономику России «мертвой», а Медведева –- «провальным бывшим президентом России, который думает, что он все еще президент».

Замглавы Совбеза в ответ посоветовал Трампу вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука»».

В странах Запада в годы Холодной войны «мертвой рукой» (англ. Dead Hand) называли советскую систему «Периметр», которая обеспечивала гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии против Советского Союза. Система включает в себя ряд командных центров, рассредоточенных по территории страны. У «Периметра» нет своих ракет или боеголовок, но она инициирует запуск ракет, находящихся на боевом дежурстве.

«Пусть следит за словами». Трамп пригрозил Медведеву и получил предупреждение о «Мертвой руке» Президент США Дональд Трамп и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вступили... 31 июля 13:06

После того, как Трамп сократил срок ультиматума для России до 10 дней, Медведев написал, что «Россия — это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы», а также призвал американского лидера «не идти по пути Сонного Джо».

Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в том, что слова Медведева отражают официальную позицию Москвы. «Я не уверен, что он говорит от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, человек, занимающий официальную должность в России, который говорит подстрекательские вещи», – подчеркнул Рубио.

«Вскрыл как консервную банку»

Политолог Сергей Маркелов полагает, что Медведев с помощью своих постов старался «как лакмусовая бумажка выявить скрытые мысли и мотивы иностранных политиков».

«Сама стилистика постов Медведева рассчитана на то, чтобы через информационное поле вскрывать вещи, которые скрываются за красивыми и дипломатичными словами западных политиков. На этот раз Дмитрий Анатольевич как консервную банку вскрыл президента США Дональда Трампа. Он вывел его из состояния равновесия, заставил показать эмоции. Посты Медведева можно поверхностно называть провокационными, но на самом деле они очень грамотно раскачивают историю по вскрытию фальши», — указал политолог.

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская считает, что критика Трампа в адрес Медведева связана с малозаметным прогрессом от усилий главы Белого дома по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. В связи с этим республиканец хочет оказать давление на Россию.

В свою очередь, политолог Сергей Марков предполагает, что перепалку между Медведевым и Трампом спровоцировал американский сенатор Линдси Грэм.

«Грэм получает огромные деньги от Зеленского за ненависть к России. И вот сейчас Грэм пытается эмоционально и лично настроить Трампа против Медведева, против России, против Путина», – уверен эксперт.