Трамп приказал разместить две атомные подлодки вблизи России из-за заявлений Медведева

Президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) вблизи России в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщается в официальном аккаунте главы Белого дома в Truth Social.

«В связи с провокационными заявлениями заместителя председателя Совбеза РФ я распорядился разместить две АПЛ в соответствующих районах. Это — мера предосторожности на случай, если эти глупые заявления окажутся чем-то большим», — написал Трамп.

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

На это Трамп ответил, что Дмитрию Медведеву нужно следить за словами.

Ранее госсекретарь США Рубио усомнился, что слова Медведева о Трампе отражают позицию России.