«Балансирует на грани войны». Трамп приблизил атомные субмарины к российским берегам

Дональд Трамп объявил о переброске американских атомных подлодок ближе к России, сославшись на угрозы со стороны Дмитрия Медведева. В Лондоне назвали этот шаг тревожным и напомнили, что даже во времена холодной войны такие действия не афишировались.

Американский президент Дональд Трамп начал подниматься по «лестнице ядерной эскалации», заявив о передислокации двух атомных подводных лодок ближе к России. Как пишет британская газета The Daily Telegraph, этот шаг стал тревожным сигналом и символом возврата к логике холодной войны.

Журналист издания Эдриан Бломфилд отметил, что даже во времена конфронтации СССР и США ни один американский президент публично не объявлял о направлении атомных субмарин в сторону российских берегов. В The Daily Telegraph такой маневр назвали «балансированием на грани ядерной войны». Однако, несмотря на риски, в Лондоне пока не считают ситуацию новой версией Карибского кризиса.

О решении перебросить атомные субмарины Трамп сообщил 1 августа на своей странице в соцсети Truth Social. Он объяснил этот шаг якобы прозвучавшей угрозой со стороны бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне заместителя председателя Совета безопасности.

«Бывший президент России выступил с угрозой, и мы собираемся защитить наш народ», — сказал президент США.

Как Медведев и Трамп поругались онлайн

Конфликт между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым начался после того, как президент США публично потребовал от России в течение 10-12 дней остановить боевые действия на Украине. В противном случае, по его словам, Вашингтон введет новые пошлины и жесткие санкции.

В ответ Медведев назвал ультиматум «дорогой к войне», а не к миру, и обвинил Трампа в провокации. Он напомнил о существовании советской системы автоматического ядерного удара «Мертвая рука» и призвал американского лидера «не забывать о мертвых».

Трамп отреагировал в своем стиле: обозвал Медведева «неудачным президентом» и посоветовал «следить за словами», если тот не хочет последствий. В ответ Медведев написал: «Работайте ради Америки прежде всего, дедули».

В конфликт вмешался и сенатор Линдси Грэм, союзник Трампа. Он обратился к российскому руководству со словами, что если кто-то в Москве считает Трампа несерьезным противником — это большая ошибка. По его словам, «эры Байдена больше нет» и призвал «сесть за стол переговоров».

На это Медведев резко ответил, что ни Трамп, ни кто-либо другой не может диктовать Москве условия. Он дал понять, что переговоры с Украиной закончатся только тогда, когда Россия достигнет своих целей. В заключение он добавил, что американским политикам стоит «сначала заняться своей страной».

Какие атомные подлодки есть у США

В составе ВМС США — четыре основных типа атомных подводных лодок, каждая из которых выполняет свою задачу в рамках ядерного сдерживания и военной стратегии.

Ключевую роль играют стратегические подлодки класса Ohio. Их 14 штук, и каждая несет на борту баллистические ракеты Trident II. Эти лодки отвечают за ядерное сдерживание и способны запускать ракеты из-под воды с тысяч километров. Еще четыре лодки этого же класса переоборудованы под крылатые ракеты Tomahawk и используются для ударов по наземным целям, а также доставки спецназа.

Второй по численности тип — многоцелевые подлодки класса Virginia. Они способны выполнять широкий круг задач: охоту на другие подлодки, нанесение ракетных ударов, скрытную разведку. Современные версии этих лодок могут нести до 40 крылатых ракет и активно строятся — именно они заменяют устаревающие корабли предыдущих поколений.

На службе до сих пор остаются и лодки класса Los Angeles — это самый массовый подводный проект времен холодной войны. Сейчас в составе флота около 30 таких кораблей, хотя их постепенно списывают.

Существуют еще три подлодки класса Seawolf — одни из самых дорогих, скрытных и тихих в американском флоте. Они создавались как ответ на советские лодки в конце холодной войны, но из-за высокой стоимости серию свернули. Сейчас такие субмарины применяются для особо сложных операций.

Также США строят новое поколение стратегических лодок — класс Columbia. Эти корабли должны начать поступать на вооружение к началу 2030-х и заменить стареющий флот Ohio. Всего планируется построить 12 новых подлодок.