Военный блогер объяснил слова Трампа о перемещении атомных подлодок

Блогер Подоляка объяснил, зачем Трамп заявил о подлодках у берегов РФ

Президент США Дональд Трамп в своих заявлениях о переброске двух атомных подлодок ближе к России мог иметь в виду субмарины класса «Огайо». Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка, пишет mk.ru.

Он отметил, что эти подлодки способны нести на себе по 24 межконтинентальные баллистические ракеты. Речь идет о ракетах, каждая из которых оснащена тремя ядерными боезарядами.

При этом Подоляка выразил уверенность, что за громкими высказываниями Трампа нет никаких реальных действий. Он объяснил, что американские субмарины класса «Огайо» находятся в состоянии постоянного боевого дежурства. То же касается российских стратегических подлодок. Другими словами, как минимум две субмарины всегда находятся в море, ожидая возможного приказа на запуск ракет.

«Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу <...> заявить, «что лодки вышли», и это стало «мировой сенсацией», — подчеркнул Подоляка.

Он добавил, что сообщения о приближении американских подлодок к РФ также не выдерживают никакой критики.

«Это глупая трактовка людей, абсолютно не понимающих то, о чем они пишут», — сказал блогер.

По его словам, американские субмарины не плавают вблизи России. Они лишь выходят в океан для того, чтобы постоянно быть в боевой готовности.

1 августа Трамп объявил о решении передислоцировать две атомные подлодки «в соответствующие районы». Президент США пошел на такой шаг после спора с председателем Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Как он отметил, теперь субмарины располагаются ближе к российской территории.

Ранее в Государственной думе РФ отреагировали на решение Трампа о перемещении двух атомных субмарин.