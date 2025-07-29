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Трамп дал России 10 дней на завершение украинского конфликта

Трамп: ультиматум для России по украинскому конфликту истечет через 10 дней
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Ультиматум Соединенных Штатов России по украинскому конфликту истечет через 10 дней, отсчет начинается с сегодняшней даты, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. Аудиотрансляцию брифинга вел YouTube-канал Белого дома.

«Десять дней с сегодняшнего дня. <...> Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести. Возможно, это повлияет, а может, и нет», — сказал американский лидер.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не видит какого-либо прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. Поэтому он решил сократить срок в 50 дней, который установил для РФ для прекращения боевых действий, до 10-12 дней.

Согласно ультиматуму Трампа, если за это время не будет достигнуто перемирие, то США введут 100-процентные вторичные пошлины против России и стран, сотрудничающих с ней.

Ранее Украина анонсировала «синхронизацию» международных санкций против России.

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