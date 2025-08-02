Трамп объяснил переброску АПЛ безопасностью американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что переброска атомных подводных лодок ВС США нужна для обеспечения безопасности американцев. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что американский президент дал соответствующее распоряжение после высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно. <…> Так что я это делаю на основании [обеспечения] безопасности нашего народа», — поделился Трамп.

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее американский профессор усомнился в успехе ультиматума Трампа России.