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В Совфеде связали решение Трампа о подлодках со спуском на воду подводного крейсера РФ

Джабаров: заявление Трампа о подлодках связано с крейсером РФ «Князь Пожарский»
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп решил переместить две атомные подлодки ближе к территории России в ответ на спуск на воду ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский». Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров в беседе с РБК.

«Что касается размещения подводных лодок, это, наверное, реакция на спуск на воду нашим президентом нового подводного крейсера «Князь Пожарский», — сказал сенатор.

По его словам, РФ это решение не пугает.

Рано утром 2 августа стало известно, что «Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево.

Командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко заявил, что судно войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения, которые составляют основу морских стратегических ядерных сил РФ.

Накануне американский президент заявил, что отдал приказ переместить две американские атомные подводные лодки «в надлежащие районы» из-за высказываний замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Ранее американское издание оценило новую подлодку «Князь Пожарский».

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