«Решили устроить спектакль». К чему приведет конфликт России и Азербайджана

30 июня силовики Азербайджана пришли с обыском в офис российского агентства Sputnik Азербайджан. Азербайджанские СМИ сообщили, что в ходе операции были задержаны якобы двое сотрудников ФСБ. В связи с произошедшим в МИД РФ вызвали посла Азербайджана Рахмана Мустафаева. Чем может закончиться напряженность в отношениях России и Азербайджана, которая началась из-за инцидента с задержаниями и гибелью этнических азербайджанцев в Екатеринбурге, — в материале «Газеты.Ru».

Представители силовых структур Азербайджана в понедельник, 30 июня, пришли с обыском в офис российского агентства Sputnik Азербайджан. Журналисты не выходят на связь уже более двух часов, а российских дипломатов не допускают в редакцию без объяснения причин.

«В МИД обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами, российскими гражданами. Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позже в МИД РФ был вызван посол Азербайджана Рахман Мустафаев .

«В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджана», — сказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

Азербайджанское издание APA.az со ссылкой на источники написало, что в ходе операции, проведенной полицией в офисе агентства Sputnik Азербайджан, были задержаны якобы двое сотрудников ФСБ, работавших в СМИ.

close APA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о реакции Азербайджана на задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, отметил, что эти события связаны с деятельностью правоохранительных органов и не должны стать поводом для демаршей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — подчеркнул Песков.

При этом азербайджанская община России выразила несогласие с позицией официального Баку относительно недавних событий в Екатеринбурге. В обращении, опубликованном в Telegram-канале диаспоры, отмечается, что официальные лица Азербайджана занимаются «политиканством», в то время как община пытается справиться с последствиями инцидента.

«Каждый раз в сложные для диаспоры моменты вся медийная машина используется лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией», — говорится в сообщении диаспоры.

Поводом для заявления стала публикация государственного агентства Azertag, где события в Екатеринбурге представлены как часть системного давления на азербайджанскую диаспору в России.

Повод для напряжения

Многие российские официальные лица стараются придерживаться нейтральной позиции по заметному росту напряжения между Москвой и Баку. Несмотря на существующие разногласия и определенную напряженность в отношениях, связи России с Азербайджаном являются чрезвычайно важными. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ответ на рейды в Екатеринбурге: Баку отменил российские концерты и выставки Минкульт Азербайджана заявил об отмене всех культурных мероприятий, запланированных российскими... 30 июня 16:02

«Мне кажется, всегда стоит помнить, что отношения с Азербайджаном для России — это чрезвычайно важный аспект внешней политики, и Москва этими отношениями дорожит и будет делать все, чтобы эти временные эмоциональные сложности пройти без стратегических последствий», — сказал сенатор.

По мнению Карасина, партнерские отношения между Баку и Москвой всегда были и будут, потому что наши страны являются соседями и партнерами по ряду организаций, например, по «Каспийской пятерке» (неофициальное название группы из пяти стран, имеющих выход к Каспийскому морю: России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана).

С другой стороны, некоторые российские политики считают, что руководство Азербайджана могло бы и не обращать внимания на произошедшее в Екатеринбурге. Так, депутат Госдумы, директор института стран СНГ, политолог Константин Затулин заявил «Газете.Ru» что Азербайджан продемонстрировал «совершенно неадекватную» реакцию.

«Прежде всего бросается в глаза совершенная неадекватность реакции на облаву в Екатеринбурге, в ходе которой погибли двое граждан РФ азербайджанской национальности. Сразу возникает вопрос: почему Азербайджан вообще отвечает на это? Баку могло вообще не обратить на это внимания, но в Азербайджане решили устроить спектакль с отменой культурных мероприятий и визитов.

Отдельно отмечу, что был отменен визит вице-премьера Алексея Оверчука, который отвечает за все проекты, связанные с интеграцией. Казалось бы, в интересах развития торгово-экономических отношений с Азербайджаном такой визит должен был состояться, но Баку делает это невозможным», — сказал депутат.

Он напомнил, что это не первый подобный случай в отношениях России и Азербайджана за последнее время. После трагической истории с потерпевшим крушение азербайджанским самолетом в Актау, Баку на официальные соболезнования президента РФ ответило обвинениями и оскорблениями в СМИ.

«Азербайджан заинтересован раздувать подобные скандалы, потому что Баку очевидно не хочет являться нашим союзником и стратегическим партнером несмотря на то, что Москва неоднократно говорила об обратном. Напомню, что в Москве также не замечали демонстративные дружеские жесты в отношении руководства Украины, а ведь были и приемы в посольстве, и оказание помощи. Сейчас мы пожинаем плоды замалчивания очевидных проблем в отношениях», — сказал Затулин.

Какие будут последствия?

Азербайджанское руководство «отходит» от дружественных отношений с Россией. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Вся эта история показывает тенденцию Азербайджана на отход от поддержания хороших отношений с Россией. Баку мог проигнорировать историю с рейдом в Екатеринбурге, так как речь шла о гражданах РФ. Однако произошедшее использовалось как повод, чтобы напрячь отношения между странами», — сказал политолог.

Он считает, что будущее российско-азербайджанских отношений будет зависеть от того, на какой точке остановится азербайджанская сторона. По мнению Жарихина, в Баку должны понимать, что все откровенно недружественные действия могут иметь и ответные шаги.

«Азербайджан достаточно сильно завязан на российский рынок товаров, в первую очередь на рынок сельскохозяйственной продукции. Кроме того, Баку завязан и на российский рынок труда. Очень большое количество граждан Азербайджана сейчас работает в России. Поэтому азербайджанское руководство должно соизмерять свои действия с возможными потерями и быть менее темпераментным», — заключил Жарихин.

В свою очередь, депутат Константин Затулин считает, что не стоит полагаться на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном, потому что «Баку своими действиями в Нагорном Карабахе уже нанес серьезнейший удар по российским интересам на Кавказе».

«На фоне других государств СНГ Азербайджан не выглядит заинтересованным в развитии отношений с Россией. Баку не входит ни в Евразийский экономический союз, ни в Организацию договора коллективной безопасности. По сути, реальным стратегическим партнером для Азербайджана является не Россия, а Турция, и именно с ней Баку координирует свои военно-политические планы», — пояснил депутат.

По мнению Затулина, «Азербайджан играет свою игру, и эта игра далеко не союзная России».

При этом в экономическом плане страны достаточно сильно завязаны друг на друга, отмечает преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин.

close Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press/Voyah Dream

«С точки зрения экономики, и Азербайджан, и Россия имеют большую потребность в товарах и услугах каждой из сторон. Товарооборот между странами составляет почти $5 млрд. Значительную долю составляет аграрная продукция. Основной потребитель азербайджанских овощей и фруктов — россияне», — отметил экономист в беседе с «Газетой.Ru».

По прогнозам Суетина, в краткосрочном периоде будет небольшая просадка в товарообороте, определенном вытеснении предпринимателей с рынка как в России, так и в Азербайджане, но в долгосрочном периоде возьмет верх экономический здравый смысл, и совместная работа двух стран будет продолжаться.

«Россиянам не стоит опасаться роста цен на овощном и фруктовом рынках: приближается пора нового урожая, и цены традиционно будут снижаться. К моменту, когда свежий российский урожай будет собран и переработан (примерно к октябрю), скорее всего, будет найдено определенное решение по российско-азербайджанскому взаимодействию. Если это решение будет невыгодным российскому потребителю, то будут найдены пути замещения дефицитной продукции», — заключил Суетин.

С чего все началось

28 июня азербайджанский МИД призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. В ходе рейда погибли двое уроженцев Азербайджана.

Ведомство также вызвало временного поверенного в делах посольства России в Азербайджане Петра Волоковых, чтобы выразить российской стороне решительный протест в связи с рейдами.

Двое азербайджанцев умерли при рейдах на Урале. Баку требует от Москвы разобраться Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых... 30 июня 16:03

Позже власти Азербайджана сообщили, что парламентская делегация не примет участия в запланированном в Москве заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству.

Также Министерство культуры Азербайджана отменило все мероприятия, которые были запланированы российскими государственными и частными учреждениями. Ведомство объяснило данное решение «насильственными действиями, совершенными российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге». По данным министерства, подобные случаи якобы приобрели систематический характер.

Особенно заметно недовольство произошедшими в Екатеринбурге задержаниями в азербайджанских СМИ и социальных сетях. Так, азербайджанский журналист Афган Мюхтарли связал действия российских правоохранительных органов с ситуацией вокруг граждан Азербайджана, выразив недовольство текущей ситуацией, и возмущался, что российское посольство «до сих пор не сожжено».