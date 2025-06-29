В Азербайджане отменили связанные с Россией культурные мероприятия

В Азербайджане отменили все запланированные по линии РФ культурные мероприятия

В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, которые были запланированы российскими государственными и частными учреждениями. Об этом сообщило азербайджанское министерство культуры в социальной сети X.

Ведомство объяснило данное решение «насильственными действиями, совершенными российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге». По данным министерства, подобные случаи якобы приобрели систематический характер.

Среди отмененных мероприятий оказались концерты, фестивали, спектакли, выставки и так далее. В минкульте отметили, что граждане смогут вернуть купленные заранее билеты через пункты продаж и онлайн-платформы.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК объяснили задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.