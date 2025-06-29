Азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России

Азербайджанский журналист Афган Мюхтарли сделал резкое заявление в адрес российского посольства. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем обращении Мюхтарли связал действия российских правоохранительных органов с ситуацией вокруг граждан Азербайджана, выразив недовольство текущей ситуацией, и возмущался, что российское посольство «до сих пор не сожжено».

«Уважающие себя люди не оставили бы камень на камне в том посольстве», — написал журналист.

По информации Telegram-канала «Осташко! Важное», данные журналиста не полностью соответствуют официальным сведениям. В ходе операций правоохранительных органов пострадали несколько граждан Азербайджана.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что парламентская делегация Азербайджана не приедет в Россию.