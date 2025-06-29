Азербайджанская диаспора в РФ раскритиковала реакцию Баку на события в Екатеринбурге

Азербайджанская община России выразила несогласие с позицией официального Баку относительно недавних событий в Екатеринбурге. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале диаспоры.

В обращении отмечается, что в то время как община пытается справиться с последствиями инцидента, официальные лица Азербайджана, по мнению авторов, занимаются «политиканством».

«Каждый раз в сложные для диаспоры моменты вся медийная машина используется лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Поводом для заявления стала публикация государственного агентства Azertag, где события в Екатеринбурге представлены как часть системного давления на азербайджанскую диаспору в России.

Община критикует тон официальных азербайджанских публикаций, считает, что подобные заявления вредят положению азербайджанцев в России, а также призывает сосредоточиться на дипломатической работе и помощи землякам.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.