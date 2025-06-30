СМИ Азербайджана обвинили сотрудников Sputnik «в работе на ФСБ»

В ходе операции, проведенной полицией Азербайджана в офисе агентства «Sputnik Азербайджан», были задержаны якобы двое сотрудников ФСБ, работавших в СМИ. Об этом пишет азербайджанское издание APA.az со ссылкой на источники.

«Согласно информации, полученной АПА, в ходе операции МВД задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающих в этом агентстве», — говорится в тексте.

До этого министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Как передает ТАСС, в МВД подтвердили информацию об операции и пообещали предоставить дополнительную информацию.

24 февраля текущего года пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в стране было ликвидировано представительство медиагруппы «Россия сегодня» — Sputnik Азербайджан. По его словам, теперь российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия сохранит дружественные отношения с Азербайджаном.