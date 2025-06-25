«Костюма недостаточно». Смог ли Зеленский добиться желаемого на саммите НАТО?

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи, 25 июня 2025 года

В Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

По итогам саммита НАТО, который 24-25 июня проходил в Гааге, страны-участницы альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. В итоговой декларации саммита говорится, что к 2035 году необходимо «обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств».

В итоговом документе есть строка, обещающая дальнейшую поддержку Украине, но нет прямого осуждения России. Однако в тексте есть ремарка о «долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности».

«Объединившись перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности», — говорится в тексте итоговой декларации саммита НАТО в Гааге.

Президент США Дональд Трамп, который был одним из главных инициаторов повышения расходов на оборону альянса, положительно оценил итоги саммита.

«Долгая поездка, но она того стоит. Было достигнуто огромное количество вещей», — заявил американский лидер.

Удобный конфликт

Кроме решения об увеличении расходов на оборону, на саммите НАТО также были приняты решения, касающиеся поддержки Киева. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что НАТО до конца года планирует поставить Украине вооружений более чем на €50 млрд .

Члены НАТО планомерно продвигаются к решению об увеличении расходов на оборону и это говорит о том, что идея о противостоянии с Россией не перестает быть актуальной. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«НАТО свое решение относительно будущего противостояния с Россией уже принял. Увеличение взносов от каждой страны говорит о том, что они будут больше покупать оружия и техники. Кроме того, сейчас происходит модернизация промышленности в европейских странах, и многие стараются выпускать собственное оружие, а не закупать его у американцев. По всей Европе видят большие возможности в большей индустриализации оборонной промышленности», — сказал депутат.

По его мнению, членам НАТО для объяснения увеличения расходов на военные нужды нужен враг, и этим врагом они выбрали Россию.

«Чтобы страны НАТО могли модернизировать свою оборонную промышленность, им нужно куда-то списывать старое оружие, а для этого им нужен военный конфликт. Удобным вариантом выступает украинский конфликт, именно поэтому Европа усердно поддерживает Зеленского. Это все вписывается в один большой план о перевооружении», — заключил Чепа.

Сложное положение Зеленского

Несмотря на то, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО, он не участвовал в официальной программе. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объяснил это тем, что некоторые лидеры стран НАТО не хотели бы сидеть с украинским президентом за одним столом.

«США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — написал Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пресс-конференция Трампа после встречи с Зеленским в Гааге После саммита НАТО в Гааге, принятия итогового заявления альянса и встречи с президентом Украины... 25 июня 18:35

Австралийское издание The Sydney Morning Herald пишет, что президент Украины оказался на периферийных ролях на саммите НАТО, из-за чего вынужден выкручиваться, чтобы сохранить поддержку стран-участниц альянса. Издание, ссылаясь на опрос, указывает на снижение уровня доверия к Зеленскому в некоторых западных странах — Венгрии, США и Греции.

В свою очередь французская газета Le Monde считает, что поддержка Украины со стороны стран Европы ослабевает.

Не стоит говорить, что именно Североатлантический альянс «устал» от украинской тематики. Скорее члены НАТО считывают усталость Трампа от Украины. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Это усталость не НАТО, а усталость Дональда Трампа. Понятно, что главными в альянсе все еще остаются Соединенные Штаты, так что страны-члены НАТО просто считывают усталость американского президента от украинской повестки. Приоритеты Вашингтона сейчас сместились. Во-первых, исходя из двухпартийного произраильского консенсуса в США больше внимания уделяют именно ближневосточной тематике. Во-вторых, усталость Трампа вызвана и тем, что быстро разрешить украинский кризис не получилось», — пояснил политолог.

Кроме того, от Украины невозможно получить никакой прибыли, и Вашингтон уже в этом убедился. Поэтому Трампу все менее интересно влезать в украинский кризис, считает Блохин.

«При этом, усталость Трампа вовсе не означает, что Европа так просто, как бы по умолчанию уже исходя из трамповской позиции, откажется от поддержки Украины. То есть Трамп как бы дает европейцам свободу выбора. Хотите поддерживать Украину и сдерживать Россию — занимайтесь этим, но не из кармана американских налогоплательщиков. Раньше администрация Байдена была готова выделять на это деньги, но Трамп показывает, что сейчас времена изменились», — отметил политолог.

Подобная позиция Трампа не отменяет того, что Европа стала переходить на военные рельсы, добавил Блохин. Он напомнил, что многие европейские страны начали увеличивать свои военные бюджеты, то есть они даже вне НАТО готовятся к противоборству.

Европейские избиратели, действительно, устали от украинского конфликта и русофобии. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «ЛДПР», председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Европа, действительно, устала от украинского конфликта. Однако это касается только простых избирателей, которые сегодня в большинстве своем отдают голоса за правые и национал-ориентированные политические силы в европейских государствах. Истеблишмент Старого Света по-прежнему представляют русофобские ястребы, желающие продолжения конфликта до последнего украинца ради сохранения собственной власти», — сказал депутат.

По мнению Слуцкого, «русофобские ястребы» просто не в состоянии признать провалы в собственной политике в отношении России.

Представители «партии войны» продолжают делать вид, что рады видеть Зеленского. Это и неудивительно – Великобритания, Франция, Германия заинтересованы в продолжении конфликта с Россией руками Украины , заявил «Газете.Ru» член комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Белик.

«Саммит НАТО в целом стал показательным выступлением, в котором члены альянса натужно демонстрировали единство против мнимого врага в виде России и яро обсуждали необходимость расходов на оборону, и, как следствие, пополнение собственного ВПК», — сказал депутат.

close Christian Hartmann/Reuters

Он считает, что Украине стоит перестать надеяться на американскую помощь в тех же объемах, что была при администрации Байдена. По мнению Белика, в вопросах финансовой поддержки Киеву следует в первую очередь рассчитывать на своих союзников из «партии войны».

Долгожданная встреча

К встрече с Трампом Зеленский готовился основательно и даже решил надеть на саммит НАТО костюм, опасаясь унижений со стороны президента США. Об этом пишет финский фотограф и журналист Сами Саллинен для газеты Iltalehti.

«Скорее всего, он (Киев. — «Газета.Ru») хочет показать, что Владимир Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации», — пишет автор.

Однако сам костюм оказался не новым. 23 июня, впервые за три года Зеленский, надел на встречу с королем Чарльзом III в Виндзорском замке во время визита в Великобританию.

close Jonathan Brady/Reuters

Встреча между Трампом и Зеленским все же состоялась, и украинский лидер «остался доволен» ее итогами. Президент Украины написал в своих социальных сетях, что у него была «долгая и содержательная встреча» с Трампом .

При этом сам Трамп после разговора с Зеленскиманонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, не уточнив сроки. По словам американского лидера, он хотел бы обсудить «украинский вопрос».

Несмотря на желание Зеленского задобрить Трампа, у него не получилось достичь всего, на что рассчитывали в Киеве. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Константин Блохин.

«Трамп приехал в Гаагу, чтобы заставить других членов НАТО тратить миллиарды на содержание организации, поэтому Зеленскому точно не светили большие денежные транши. Между Зеленским и Трампом нет никакой химии, и они друг к другу относятся с пренебрежением, поэтому никогда не церемонятся друг с другом на встречах», — сказал политолог.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что Трамп изначально не был заинтересован во встрече с Зеленским и согласился на нее только из-за уговоров европейских лидеров.

«Мы неоднократно видели, что Трамп пренебрегает встречами с Зеленским и часто изображает видимость заинтересованности. Это была чисто формальная встреча, которую пролоббировали несколько европейских стран, которые уже до этого уговаривали Трампа не сильно обижаться на то, что украинский президент пришел в Белый дом в грязной майке и спорил с ним в овальном кабинете, перебивая его и вице-президента», — пояснил Чепа.

«Одного костюма недостаточно», чтобы между Трампом и Зеленским установились доверительные отношения, считает руководитель фракции «ЛДПР» Леонид Слуцкий.

«Трамп по-прежнему не видит своим приоритетом военную поддержку украинского режима. Президент США не раз говорил, что настроен на урегулирование конфликта, но мир Зеленскому не нужен. Укрофюрер добивается всеми силами продолжения конфликта, опять же, ради сохранения своей диктатуры и власти», — заключил Слуцкий.