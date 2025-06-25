В Европе заявили об утрате интереса к Украине

Поддержка Украины со стороны стран Европы ослабевает, в ЕС все менее заинтересованы в помощи Киеву. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«В то время как европейцы последовательно подтверждали свою поддержку Киева против Москвы, эта поддержка теперь кажется менее выраженной», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что главы европейских государств «хотят подтвердить свою приверженность Киеву», однако, пишет газета, после трех лет конфликта на Украине снижение поддержки со стороны ЕС становится очевидным.

Кроме того, говорится в материале, в Европе проявляют «меньше гостеприимства по отношению к украинским товарам и гражданам».

На этом фоне газета The Daily Telegraph сообщала со ссылкой на источники, что страны НАТО намерены «смягчить» враждебную риторику в адрес России в итоговом заявлении на саммите Североатлантического альянса в Гааге.

Ранее в Евросоюзе допустили присоединение Канады.