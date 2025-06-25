Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Трамп анонсировал предстоящий разговор с Путиным, но не уточнил сроки

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, не уточнив сроки. Об этом глава государства заявил после саммита НАТО в Гааге, передает РИА Новости.

Трамп сообщил, что намерен обсудить Украину.

До этого, как сообщало агентство Bloomberg, Трамп заявил, что ситуация на Украине полностью вышла из-под контроля. Остальные союзники Украины расценили это заявление как «позитивный сигнал» Вашингтона относительно помощи Киеву.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее глава МИД Финляндии захотела «подтолкнуть» Путина к прекращению огня.