Орбан рассказал, почему Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО

Орбан: США и Венгрия не захотели сесть за один стол с Зеленским на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что с ним за одним столом не хотели сидеть лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — написал Орбан.

Он добавил, что также «не рад видеть» украинского лидера на саммите Европейского лидера 26 и 27 июня.

Орбан заявил, что в национальных интересах Венгрии — не состоять ни в каком сообществе с Украиной, ни в НАТО, ни в Евросоюзе.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп перед саммитом НАТО назвал положение Зеленского сложным. Американский лидер заявил, что, возможно, встретится с украинским коллегой и спросит «как у него дела». Сам Зеленский сообщал, что он планирует переговорить с Трампом.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте назвал главную тему саммита НАТО в Гааге.