Пресс-конференция Трампа после встречи с Зеленским в Гааге

17:03

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.

«Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей», — сказал Зеленский.