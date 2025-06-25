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Политика

Пресс-конференция Трампа после встречи с Зеленским в Гааге

Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после саммита НАТО
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Президент США Дональд Трамп

Piroschka Van De Wouw/Pool/Reuters
После саммита НАТО в Гааге, принятия итогового заявления альянса и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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17:22

Трамп считает Путина «человеком, которого ввели в заблуждение». Вопрос был об окончании конфликта на Украине.

17:21

Трамп заявил, что Иран теперь может продавать нефть Китаю для инвестирования полученных средств в восстановление страны.

17:19

«С Ираном в значительной степени покончено, но я не думаю, что они вернутся в ядерный бизнес» - Трамп

17:18

«И Иран, и Израиль очень измотаны и хотят выйти из игры», - Трамп.

17:16

«Мы одержали там великую победу, а потом приехали сюда», — Трамп

17:14

Трамп вновь утверждает, что операция США по бомбардировке объектов в Иране была крайне успешной.

17:12

Трамп ругает американскую прессу, прежде всего CNN, за фейковые новости о действиях США в Иране.

17:09

Трамп охарактеризовал данный ему прием в Нидерландах как «королевский» и рассказал, что хочет увезти из красивой страны красивые деревья.

17:06

Трамп заявил, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена, и страны больше не будут возобновлять боевые действия.

17:03

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.

«Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей», — сказал Зеленский.

17:00

Здравствуйте, дорогие друзья. Пресс-конференция Трампа вскоре начнется.

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