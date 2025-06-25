Президент Украины Владимир Зеленский решил надеть на саммит НАТО костюм, опасаясь унижений со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет финский фотограф и журналист Сами Саллинен для газеты Iltalehti.

«Скорее всего, он (Киев. — «Газета.Ru») хочет показать, что Владимир Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации», — пишет автор.

Журналист предполагает, что подобный жест со стороны Зеленского указывает на его мнение о важности саммита по отношению к прошлому визиту президента Украины в Белый дом.

До этого британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети X посмеялся над президентом Украины Владимиром Зеленским, который встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке.

23 июня Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером и Карлом III. На встречу с монархом лидер Украины пришел в черном костюме и туфлях, но без галстука. Таким образом, он впервые за три года надел костюм на официальную встречу.

Ранее Медведев назвал президента Украины «зеленым кишечным глистом».