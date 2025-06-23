Зеленский впервые за три года появился в костюме на официальной встрече

Зеленский на встрече с Карлом III впервые за три года надел костюм

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за три года надел костюм на официальную встречу. Свидетельствующие об этом фотографии опубликовало издание The Times.

Во время визита в Великобританию украинский лидер встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке. На публичное мероприятие Зеленский пришел в черном костюме и туфлях, но без галстука. В свою очередь, британский монарх выбрал серый костюм, белую рубашку и светлый галстук.

23 июня Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и королем Чарльзом III. По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, основная цель визита — углубление оборонного сотрудничества Киева и Лондона.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале этого года журналист Брайан Гленн спросил Зеленского, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, и в итоге переговоры завершились перепалкой американского и украинского лидеров. Зеленскому пришлось досрочно покинуть Белый дом, и он не остался на пресс-конференцию.

Ранее в Раде предложили Зеленскому поработать над своим поведением и внешним видом.