Зеленский впервые за три года появился в костюме на официальной встрече

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за три года надел костюм на официальную встречу. Свидетельствующие об этом фотографии опубликовало издание The Times.
Во время визита в Великобританию украинский лидер встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке. На публичное мероприятие Зеленский пришел в черном костюме и туфлях, но без галстука. В свою очередь, британский монарх выбрал серый костюм, белую рубашку и светлый галстук.
23 июня Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и королем Чарльзом III. По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, основная цель визита — углубление оборонного сотрудничества Киева и Лондона.
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале этого года журналист Брайан Гленн спросил Зеленского, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, и в итоге переговоры завершились перепалкой американского и украинского лидеров. Зеленскому пришлось досрочно покинуть Белый дом, и он не остался на пресс-конференцию.
Ранее в Раде предложили Зеленскому поработать над своим поведением и внешним видом.