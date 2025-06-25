В Австралии заявили, что Зеленский утратил роль на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на периферийных ролях на саммите НАТО в Гааге, из-за чего вынужден выкручиваться, чтобы сохранить поддержку стран — участниц альянса. Об этом сообщает австралийское издание The Sydney Morning Herald.

«Когда-то считавшийся героической фигурой демократического сопротивления, Зеленский теперь выходит на мировую арену, которая в данный момент более разделена, устала и политически хрупка, чем когда-либо», — говорится в публикации.

Кроме того, издание, ссылаясь на опрос, указывает на снижение уровня доверия к Зеленскому в некоторых западных странах — Венгрии, США и Греции.

В статье утверждается, что главе Украины будет все сложнее находить баланс в отношениях с западными странами и требовать военной и экономической поддержки.

«Его присутствие остается символически сильным, но все более периферийным для принятия решений», — заключило издание.

Накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в Венгрии, Соединенных Штатах, Словакии и Турции не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО в Гааге, поэтому он не приглашен на рабочие встречи.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО попытаются держать на расстоянии Зеленского и Трампа.