«Провели обыск вообще везде»: в Латвии отпустили под подписку депутата, защищавшего русский язык

В Латвии задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде депутата Алексея Росликова. 5 июня парламентарий на заседании сейма, где обсуждалась декларация «Об устранении лингвистических последствий» проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации», выступил против документа и поддержал русскоязычное население страны. 9 июня Служба госбезопасности Латвии завела на него уголовное дело по подозрению в содействии России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Суд в Латвии отпустил под подписку о невыезде бывшего депутата латвийского парламента и действующего — Рижской думы Алексея Росликова, выступившего в защиту русского языка. Об этом сам парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Ситуация нормальная, выпущен. Полностью все системы связи конфискованы», — уточнил депутат.

Утром 16 июня о задержании Росликова рассказала заменившая его на посту главы партии «Стабильность!» в латвийском парламенте Светлана Чулкова.

«Сегодня с утра у меня в гостях было VDD (Служба госбезопасности Латвии). Больше десяти человек, все в масках, пока дети дома, приехали специально, чтобы эмоционально было максимально болезненно. Провели у меня дома обыск, провели обыск даже у моих родителей, провели обыск вообще везде, где только можно было хоть что-то обыскать», — сообщил Росликов.

По его словам, обвинения в содействии России в его адрес не имеют отношения к действительности.

«Касательно сотрудничества с Россией — понятно, что никто ничего не найдет, ничего такого и в помине нет », — подчеркнул парламентарий.

За что задержали депутата

5 июня лидер партии «Стабильность!» Алексей Росликов во время рассмотрения в парламенте декларации «Об устранении лингвистических последствий» проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации» выступил в поддержку русского языка. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане.

«Нас больше. Русский язык — наш язык!» — подчеркнул депутат.

В ответ на это, как сообщил портал латвийского гостелерадио LSM, спикер сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение» и «использование русского языка» (в конце мая сейм Латвии обязал депутатов общаться в здании парламента исключительно на латышском языке). Предложение выгнать политика с заедания поддержали 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

Впоследствии Росликов заявил, что не сожалеет о своих действиях, поскольку речь идет о его родном языке.

На следующий день глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что «должно последовать соответствующее наказание», так как заявления лидера партии «Солидарность!» ставят под сомнение государственный статус латышского языка и угрожают латвийской государственности.

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9 июня Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбудила в отношении парламентария уголовное дело по подозрению в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

«Уголовное дело было возбуждено после того, как Служба оценила высказывания Росликова на заседании сейма 5 июня, а также другие действия, совершенные им в последнее время», — заявили в ведомстве.

10 июня Росликов лишился мандата в связи с избранием в Рижскую думу — по латвийскому законодательству, совмещение депутатских мандатов в парламенте страны и муниципальных органах власти запрещено.

«Охота на ведьм»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия вряд ли чем-то сможет помочь латвийскому депутату. При этом пресс-секретарь президента РФ осудил действия латвийских властей, назвав уголовное дело в отношении Росликова «охотой на ведьм» и «очень опасной тенденцией».

В Госдуме также выступили в поддержку Росликова.

«Ситуация с Алексеем — следствие дискриминации и психологии вражды. Русскоязычные граждане Латвии должны получить все гражданские права, а русский язык стать одним из официальных языков Евросоюза. Тогда вопрос будет благополучно решен. Это реально, если Европа поймет, что ей выгодно дружить, а не воевать с Россией. Жаль, если Европа понимает только силу», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов.