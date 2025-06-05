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Депутат, защищавший русский язык в парламенте Латвии, не сожалеет об этом

Депутат Росликов не сожалеет, что защищал русский язык в парламенте Латвии

Лидер партии «Стабильность!» Алексей Росликов, которого выгнали с заседания сейма из-за слов в поддержку русского языка, заявил, что не сожалеет о своих действиях. Его слова приводит портал латвийского гостелерадио LSM.

Парламентарий подчеркнул, что он не сожалеет о своих действиях, поскольку речь идет о его родном языке.

«Если сейм считает целесообразным рассматривать чисто теоретический запрет на то, чтобы человек был самим собой в публичном пространстве, то, на мой взгляд, стоит дать самое жесткое объяснение», — отметил депутат.

На сегодняшнем заседании сейма Росликов назвал русский язык «родным» во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Росликов выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

Как пишет LSM, в ответ на это спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение» и «использование русского языка на заседании Сейма». Это решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

Ранее Путин призвал укрепить позиции русского языка в мире.

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