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«Психология вражды»: в Госдуме осудили преследование латвийского депутата за защиту русского языка

Депутат Кузнецов призвал сделать русский одним из официальных языков Евросоюза

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru» назвал дискриминацией уголовное преследование депутата латвийского сейма Алексея Росликова, защищающего русский язык. Парламентарий отметил, что граждане Латвии должны быть обеспечены правами, а русский нужно сделать одним из официальных языков Евросоюза.

«Ситуация с Алексеем — следствие дискриминации и психологии вражды. Русскоязычные граждане Латвии должны получить все гражданские права, а русский язык стать одним из официальных языков Евросоюза. Тогда вопрос будет благополучно решен. Это реально, если Европа поймет, что ей выгодно дружить, а не воевать с Россией. Жаль, если Европа понимает только силу», — сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что Россия «не бросит» Росликова, если тот обратиться за помощью.

«Если обратится за помощью, то, конечно, не бросим. В политической жизни Алексея было разное, но милосердие и гуманизм важнее», — заявил он.

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации». Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

В ответ на это спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение» и «использование русского языка на заседании Сейма». Это решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

9 июня стало известно, что латвийская служба госбезопасности возбудила уголовное дело против Росликова — его обвиняют в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни и вражды.

Ранее в Госдуме призвали латвийского депутата Росликова переехать в Россию.

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