Минюст Латвии пригрозил уголовным делом депутату, защищавшему русский язык

Депутату латвийского сейма Алексею Росликову может грозить уголовное дело после слов в поддержку русского языка, заявила глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Должно последовать соответствующее наказание. Поэтому Центр государственного языка начнет процесс об административном правонарушении и будет сотрудничать с госполицией и службой госбезопасности в случае уголовного дела», — говорится в сообщении.

По словам Либиня-Эгнере, заявления Росликова ставят под сомнение государственный статус латышского языка и угрожают латвийской государственности.

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

В ответ на это спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение» и «использование русского языка на заседании Сейма». Это решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

Позднее Росликов заявил, что не жалеет о своих словах.

Ранее в Кремле оценили выступление латвийского депутата в защиту русского языка.