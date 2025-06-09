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В отношении депутата сейма Латвии возбудили уголовное дело за защиту русского языка

В Латвии в отношении депутата Росликова возбудили уголовное дело

В Латвии возбудили уголовное дело в отношении депутата сейма (парламента) Алексея Росликова по подозрению в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды». Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии.

«Уголовное дело было возбуждено после того, как Служба оценила высказывания Росликова на заседании сейма 5 июня, а также другие действия, совершенные им в последнее время», — говорится в сообщении ведомства.

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

В ответ на это спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение» и «использование русского языка на заседании сейма». Это решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

Позднее Росликов заявил, что не жалеет о своих словах.

Ранее в Кремле оценили выступление латвийского депутата в защиту русского языка.

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