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В Кремле прокомментировали возбуждение дела против депутата сейма Латвии

Песков: возбуждение дела против депутата сейма Росликова является охотой на ведьм
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возбуждение уголовного дела против выступившего на русском языке депутата сейма Латвии, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова. Об этом сообщает ТАСС.

«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», — сказал представитель Кремля.

Уголовное дело в отношении Росликова возбудили накануне. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

Ранее в Кремле оценили выступление латвийского депутата в защиту русского языка.

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