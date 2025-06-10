Песков рассказал, может ли РФ помочь преследуемому в Латвии депутату сейма

Песков: Россия вряд ли может помочь депутату сейма Росликову, пока он в Латвии

Россия вряд ли может помочь депутату сейма Латвии, лидеру партии «Стабильность!» Алексею Росликову, пока он находится в республике. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он (Росликов — «Газета.Ru») субъект того права (Латвии — «Газета.Ru»), он гражданин той страны. Если он как-то вырвется из рук этого режима, по-другому это назвать нельзя назвать, уверен, что Россия его примет», — сказал представитель Кремля.

Накануне в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

Ранее в Кремле оценили выступление латвийского депутата в защиту русского языка.