«Он наш герой»: в Госдуме призвали латвийского депутата переехать в Россию

Депутат латвийского сейма Алексей Росликов защищает не только русский язык, но и в целом русскую культу, которую пытаются отменить в балтийских странах. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Алексей Росликов делает очень важное дело, он остается верен своим принципам и отстаивает важность не только русского языка, но и вообще сохранения русской культуры, которую сейчас, особенно в странах Балтики и других странах западного мира в частности, пытаются отменить. Поэтому, конечно, он наш герой, и такая деятельность очень важна в мире. И потомки, безусловно, его не забудут», — отметила Бутина.

По словам депутата, ради безопасности Росликову стоит переехать в Россию.

«По поводу его жизни в России: на сегодняшний день, к сожалению, тенденция к русофобии только усиливается, поэтому с точки зрения его безопасности, безопасности его семьи — да, возможно. Но это [должно быть] его решение прежде всего. Насколько он готов оставить родные для себя места и принять решение о том, что он хочет быть в России? Но нужно стоять на своем, где бы мы ни были, и оставаться верным своим принципам», — сказала она.

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий», якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации». Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

В ответ на это спикер сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение» и «использование русского языка на заседании сейма». Это решение поддержали 63 парламентария, после чего Росликов покинул зал.

9 июня стало известно, что латвийская служба госбезопасности возбудила уголовное дело против Росликова — его обвиняют в оказании помощи России и разжигании национальной розни и вражды.

Ранее в Кремле оценили выступление латвийского депутата в защиту русского языка.